Frau bei Wohnungsbrand in Wien-Floridsdorf gestorben

Bei einem Wohnungsbrand ist eine 83-jährige Frau am Dienstagvormittag in Wien-Floridsdorf ums Leben gekommen. Laut Polizeisprecherin Barbara Gass wurde die Berufsfeuerwehr kurz vor 11.00 Uhr zu dem Feuer im Bezirksteil Donaufeld gerufen. Bei der Bekämpfung der Flammen entdeckten die Einsatzkräfte die Pensionistin in der Wohnung und bargen sie. Ein Wiener Rettungsdienst versorgte die 83-Jährige notfallmedizinisch und brachte sie in ein Krankenhaus.

Dort erlag sie jedoch ihren schweren Verletzungen. Nach ersten Ermittlungen dürfte die Frau mit einer brennenden Zigarette eingeschlafen sein, was das Feuer ausgelöst haben dürfte. Die Brandermittler des Landeskriminalamtes untersuchen das Unglück weiter.