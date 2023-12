Frau bei Lkw-Unfall in Passauer Einkaufsstraße getötet

Ein Lkw hat am Freitagvormittag in der Bahnhofstraße in Passau mehrere Menschen erfasst. Eine 37-Jährige starb, weitere Menschen, darunter ihr elfjähriges Kind, wurden verletzt. Der 63-jährige Lkw-Lenker hatte seine Fahrt nach einem Liefervorgang in der auch bei Oberösterreichern beliebten Einkaufsstraße fortgesetzt, war an einem haltenden Fahrzeug vorbeigefahren und hatte fünf Fußgänger erfasst, berichtete die niederbayrische Polizei.

Die Verletzten, allesamt aus Deutschland, und der ebenfalls verletzte Lkw-Fahrer wurden ins Krankenhaus gebracht. Der Innenstadtbereich um den Unfallort sowie eine Donaubrücke waren gesperrt. Der Unfallhergang wird noch ermittelt.