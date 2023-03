Frau bei Lawinenabgang in Tirol verstorben

Eine Frau ist Freitagvormittag bei einem Lawinenabgang in Serfaus im Tiroler Bezirk Landeck ums Leben gekommen. Die Wintersportlerin konnte - nachdem sie komplett verschüttet worden war - nur mehr tot geborgen werden, sagte ein Polizeisprecher zur APA. Wie es von der Seilbahn Komperdell hieß, wurde die Lawine im freien Skiraum von der Variantenfahrerin selbst ausgelöst. Nähere Informationen zur Identität der Verunglückten lagen zunächst nicht vor.

In Tirol herrschte am Freitag vor allem in höheren Lagen verbreitet erhebliche Lawinengefahr, also Stufe 3 der fünfteiligen Skala. Das Land hatte zuvor gewarnt, dass das aktuell frühlingshafte und milde Wetter vor allem auch am Wochenende nicht nur viele Sonnenstunden, sondern auch eine steigende Lawinengefahr mit sich bringe.