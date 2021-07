Frau auf Hotelparkplatz in Mödling von Auto überfahren

Eine 57-Jährige ist am Freitagnachmittag auf einem Hotelparkplatz in Mödling von einem Pkw überfahren worden. Am Steuer des Autos saß laut Aussendung der Polizei ein 74-Jähriger, der rückwärts ausparken wollte. Dabei soll das Fahrzeug mit Automatik-Getriebe seinen Angaben zufolge stark beschleunigt haben. Die Deutsche wurde in akut lebensbedrohlichem Zustand ins Wiener AKH geflogen. Außerdem wurden bei dem Ausparkmanöver auch fünf abgestellte Kfz zum Teil schwer beschädigt.

Der Pensionist aus dem Bezirk Mödling war in einem Rechtsbogen rückwärts gefahren. Der Mann gab an, der Wagen habe plötzlich - aus ihm unerklärlichen Gründen - stark an Tempo zugelegt. Die Frau stand vermutlich gerade neben der Beifahrertüre ihres eigenen, am Hotelparkplatz abgestellten Autos, berichtete die Polizei.

Die Staatsanwaltschaft Wiener Neustadt ordnete die Sicherstellung des Fahrzeuges des 74-Jährigen an. Ein Alkomattest bei dem Niederösterreicher verlief negativ.