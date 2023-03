Frastanz fördert seine Vereine

Die einwohnermäßig größte Walgau-Gemeinde hat ein besonders aktives und meist ehrenamtlich organisiertes Vereinsleben.

Über 70 Vereine leisten einen unverzichtbaren Beitrag zum guten Miteinander in Frastanz. Sie fördern sportliche Aktivitäten und Gesundheit, regen zu kulturellem Schaffen an, sind sozial aktiv, bewahren Brauchtum und schützen die Umwelt. Um dieses wertvolle Ehrenamt zu bewahren, unterstützt die Marktgemeinde Frastanz die Vereine auf verschiedene Arten: So gibt es im Rathaus eine Vereinsservice-Stelle, die sich um verschiedenste Vereinsanfragen kümmert.