Franzosen vor Finale: Keine Gedanken an Favoritenrolle

Frankreichs Nationalspieler wollen von einer Favoritenrolle im Finale der Fußball-Weltmeisterschaft gegen Kroatien nichts wissen. "Daran denken wir nicht", betonte Mittelfeldmann Paul Pogba am Donnerstag bei einem Pressetermin im WM-Camp in Istra. "Man hat bei diesem Turnier gesehen, dass man der Favorit sein und trotzdem ausscheiden kann", sagte Manndecker und Halbfinal-Torschütze Samuel Umtiti.

Auch die Tatsache, dass die Kroaten einen Tag weniger zur Erholung von ihrem 2:1-Sieg nach Verlängerung am Mittwochabend gegen England haben, sehen die Franzosen nicht zwangsläufig als Vorteil an. “Sie sind sehr entschlossen”, meinte Pogba. Die Franzosen waren bereits am Dienstag durch einen 1:0-Erfolg gegen Belgien ins Endspiel am Sonntag im Moskauer Luschniki-Stadion eingezogen.