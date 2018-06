Franzosen im Achtelfinal-Hit gegen Messis Argentinier

Mit dem Duell Vizeweltmeister gegen Vizeeuropameister startet das Achtelfinale der Fußball-Weltmeisterschaft mit einem echten Schlager. Frankreich, Champion von 1998, fordert den zweifachen Weltmeister Argentinien. Mit Antoine Griezmann und Lionel Messi stehen zwei Stürmerstars am Samstag (16.00 Uhr) in der Kasan-Arena unter genauer Beobachtung. Letzteren wollen die "Bleus" aus dem Spiel nehmen.

Ihre jüngsten Auftritte in der Gruppenphase haben die beiden Großmächte äußerst unterschiedlich bestritten. Frankreich trennte sich im bisher einzigen torlosen Spiel dieser Endrunde mit 0:0 und schonte dabei Stammkräfte. Der Aufstieg stand schon zuvor fest. Argentinien zog sich dank eines späten Siegestreffers beim 2:1 gegen Nigeria noch aus dem Sumpf und schaffte als Zweiter der Gruppe noch den ausgiebig gefeierten Sprung in die K.o.-Phase.

“Er ist anders beim argentinischen Team als bei Barcelona”, sagte Umtiti. “Er hat nicht dieselben Spieler an seiner Seite, ihr Spiel ist anders. Aber er hat sie schon bei mehreren Gelegenheiten gerettet”, meinte der Innenverteidiger weiter. Natürlich sei es schwer, Messi aus dem Spiel zu nehmen. “Aber er ist nicht der einzige in Argentiniens Mannschaft, sie haben auch noch andere Stürmer.” Diese vermochten ihre Freiräume bisher aber nicht zu nutzen.

Messi, Messi, Messi hieß es auch in fast allen anderen Fragen an Frankreichs Teamspieler. In der Heimat wird jedenfalls eine klare Steigerung der Equipe tricolore erwartet. “Natürlich wollen wir sie schlagen, wir wollen aufsteigen. Aber wir wollen auch die Zweifel der Leute beseitigen, dass das französische Team gegen diese große argentinische Mannschaft nicht bestehen kann. Das ist ein guter Test für uns”, erklärte Paul Pogba in einem Video des Verbandes.