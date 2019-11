Franzose Noel führt im Levi-Slalom - Hirschbühl Fünfter

Frankreichs Jungstar Clement Noel geht als Halbzeitführender in den zweiten Durchgang des Ski-Weltcup-Slaloms in Levi. Der 22-Jährige führt nach dem ersten Lauf in Finnland 0,39 Sekunden vor dem Briten Dave Ryding. Hinter dem Schweizer Ramon Zenhäusern und dem Norweger Henrik Kristoffersen folgt der Vorarlberger Christian Hirschbühl als bester Österreicher mit 0,78 Sek. Rückstand auf Rang fünf.

Michael Matt verlor 1,36 Sekunden. Bei Marc Digruber, Manuel Feller und Marco Schwarz, der sein erstes Rennen nach seinem im Februar erlittenen Kreuzbandriss bestritt, waren es bereits mehr als eineinhalb Sekunden. Der zweite Durchgang geht ab 13.15 Uhr (live ORF 1) über die Bühne.