Franzose Hubert bei F2-Rennen in Spa tödlich verunglückt

Der französische Nachwuchs-Rennfahrer Anthoine Hubert (22) ist bei einem schweren Hochgeschwindigkeits-Unfall während des Formel-2-Rennens im belgischen Spa-Francorchamps tödlich verunglückt. Das bestätigte der Motorsport-Weltverband FIA am Samstagabend wenige Stunden nach dem dramatischen Vorfall.

Der Formel-2-Neuling Hubert, der auch Teil des Nachwuchsprogramms von Renault war, krachte mit seinem Wagen vom Team BWT Arden nach der berüchtigten Kurve Le Raidillon de L'Eau Rouge und damit in einer der schnellsten Passagen zunächst in die Begrenzungsmauer und wurde zurück auf die Strecke geschleudert. Der Amerikaner Juan Manuel Correa konnte nicht mehr ausweichen und fuhr mit voller Geschwindigkeit in das Auto von Hubert. Auch der Japaner Marino Sato war in den Unfall verwickelt, blieb aber unversehrt.