Franzose Arnoud Demare gewann 18. Tour-Etappe

Geraint Thomas trennen noch eine schwere Bergetappe und das Einzelzeitfahren am Samstag über 31 km von seinem ersten Sieg bei der Tour de France. Der Waliser aus dem Sky-Team führt nach der 18. Etappe ohne schwierige Bergwertungen, die im Massensprint der Franzose Arnaud Demare gewann, weiterhin klar vor dem Niederländer Tom Dumoulin. Sein Teamkollege Chris Froome ist unverändert Dritter.

Thomas geht am Freitag mit unverändert 1:59 Minuten Vorsprung auf Dumoulin aus der Sunweb-Mannschaft in die letzte Pyrenäen-Etappe von Lourdes nach Laruns. Das 200-km-Teilstück hat es mit sechs Bergwertungen, darunter der Col du Tourmalet und der Col d’Aubisque, noch einmal in sich. Der viermalige Tour-Champion Froome liegt nach seinem kleinen Einbruch vom Mittwoch 2:31 hinter dem Spitzenreiter, sein Guthaben auf den viertplatzierten Slowenen Primoz Roglic (LottoNL) beträgt nur 16 Sekunden.