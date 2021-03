Französischer Milliardär Dassault starb bei Helikopterunfall

Der französische Milliardär und Politiker Olivier Dassault ist bei einem Hubschrauberabsturz ums Leben gekommen. Der Helikopter mit dem 69-Jährigen an Bord stürzte am Sonntag bei Deauville im Norden Frankreichs ab. Auch der Pilot kam demnach ums Leben. Olivier Dassault war der Sohn von Serge Dassault, der dem gleichnamigen Rüstungskonzern vorstand. Seine Familien zählt zu den reichsten Frankreichs und der Welt.

Olivier Dassault gehörte der Republikanischen Partei (LR) an und saß für sie in der Nationalversammlung. Frankreichs Staatspräsident Emmanuel Macron würdigte ihn im Kurzbotschaftendienst Twitter als Mann mit vielen Talenten und erklärte: "Sein brutaler Tod ist ein enormer Verlust."

Die Dassaults gehören zu den einflussreichsten Familien in Frankreich. Zum Konzern gehören Branchen wie Luftfahrt, Verteidigung, Auktionswesen, Wein und Medien. Die Dassault Aviation Gruppe ist seit 70 Jahren ein führender französischer Flugzeughersteller und steht hinter dem Privatjet Falcon, dem Kampfflugzeug Mirage und zuletzt dem hochmodernen Kampfflugzeug Rafale.

Dassault war der Enkelsohn von Manuel Bloch, einem Luftfahrtvisionär, der in der Nazi-Zeit wegen seiner Weigerung, mit der deutschen Luftfahrtindustrie zusammenzuarbeiten, in einem Konzentrationslager interniert wurde. Später benannte sich Bloch in Dassault um und gründete die Dassault-Gruppe.