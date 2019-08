Französische Schwestern ertranken auf Rhodos in Hotel-Pool

Zwei französische Schwestern sind am Mittwochabend in einem Hotel-Pool auf der griechischen Insel Rhodos ertrunken. Die 17- und 20-jährigen Urlauberinnen wurden laut einem Polizeisprecher bewusstlos in einem der Pools der Ferienanlage aufgefunden. Die Rettung brachte sie in ein Krankenhaus, wo ihr Tod festgestellt wurde. Die Ursache für das Unglück ist noch unklar.

Ein Badewärter war zum Zeitpunkt des Vorfalls nicht präsent. Die Schwestern hatten gemeinsam mit ihren Eltern und zwei jüngeren Geschwistern auf der Insel Urlaub gemacht. Die Eltern gaben griechischen Medien zufolge gegenüber der Polizei an, dass die Verunglückten Nichtschwimmerinnen wären.