Französische Firma will zwei Hotels in Syrien eröffnen

Ein französisches Unternehmen will im Bürgerkriegsland Syrien zwei Hotels eröffnen. Die beiden Häuser sollen demnächst in der Hauptstadt Damaskus aufsperren, wie die zum chinesischen Konzern Jin Jiang gehörende Louvre Hotels Group am Samstag mitteilte.

Es sei ein entsprechender Vertrag unterzeichnet worden mit der syrischen Nascha Investment Group und "einem Partner, mit dem Louvre Hotels im Nahen Osten zusammenarbeitet". Die Vereinbarung stehe "in striktem Einklang mit dem Völkerrecht und allen internationalen Richtlinien in Bezug auf Syrien", hieß es in der Mitteilung weiter.

Wie die Website "The Syria Report" berichtete, ist es das erste Abkommen mit einem westlichen Hotelbetreiber seit dem Ausbruch des Bürgerkriegs in Syrien 2011. Seitdem wurden mehr als 370.000 Menschen in dem Konflikt getötet. Die Louvre Hotels Group wurde 2015 von Jin Jiang übernommen und betreibt mehr als 1.500 Hotels in 54 Ländern.