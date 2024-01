Franz Stelzhamers Leben als Theaterstück in Linz umjubelt

Dichter. Suchender. Gscherter Landmensch. Wendehals. Antisemit. Frauenheld. Egoist. Zerrissener. Prekäre Existenz. Ungenügender Ehemann. Abwesender Vater. All das lässt Autor Thomas Arzt seinen Franz Stelzhamer in "Das unschuldige Werk" sein, dessen gelungene Uraufführung (Regie: Stephan Suschke) am Samstag in den Linzer Kammerspielen mit viel Applaus bedacht wurde. Beeindruckende Schauspielerinnen und Schauspieler sowie starke Szenen begeisterten.

"Traurig, voll schwarzer Gedanken und mit am versoffenen Gschau" - so wünscht sich Resi, die späte Frau von Franz Stelzhamer, die Statue ihres Mannes. "Suchen Sie nach dem Kind. Nach den Qualen, der Tortur, den Narben. Und nach den Frauen", fordert sie den Vertreter des Brauchtumsvereins auf, der den Innviertler Dichter nach dessen Tod "nationalisieren" will; als hätte sich Thomas Arzt hier noch mal einen Arbeitsauftrag hineingeschrieben, denn der aus Schlierbach stammende Autor erzählt das Leben des Dichters mit seinen Frauen, die Landeshymne "s'Hoamatland" wird explizit nicht einmal erwähnt.

Zu Beginn und immer wieder wendet sich das tote Kind, seine erste, mit sechs Jahren verstorbene Tochter Lini - sehr einprägsam Eva-Maria Aichner mit weißer Maske und Puppe in der Hand - an den Dichter-Vater, erzählt pragmatisch, fragt: "Wo warst du?". Dazu spielen die Frauen im Leben des Franz Stelzhamer (Julian Sigl) ihre Episoden mit dem Heimatdichter. Jugendliebe Toni (Nataya Sam) zeigt den hoffnungsvollen Gymnasiasten und später den mit süßen Gedichten um Geld vorstellig werdenden abgerissenen Dichter. Die toughe Eva (Lorena Emmi Mayer) offenbart den Wendehals, der für Geld alles schreibt, aber auch den flirtenden Weiberhelden.

Betty (stark: Gunda Schanderer), Linis Mutter, bekommt am meisten Raum, gibt tiefe Einblicke in ihr Leben mit dem um Erfolg kämpfenden Schriftsteller, der Dünkel gegenüber ihr, der Näherin, hegt, den reisenden Mann, den gleichgültigen Vater, den heiß diskutierenden, anklagenden Kollegen. Tonis Tochter Hermine (entzückend verlegen: Cecilia Perez) führt den immer noch geilen alten Bock vor. Resi (Angela Waidmann) spricht gelassen über ihren dann schon älteren Ehemann, "er hat sich benommen wie ein fauler Schüler". Seine Mutter (imponierend: Evi Aichner ) drückt es so aus: "Immer die aundan, Franz".

Der Antisemit wird nicht ausgeklammert, er komplettiert die umfassend beleuchtete Persönlichkeit, die Verbindung mit Kantor Salomon Sulzer (Alexander Julian Meile) bringt ihn auf die Bühne, den stets auf seinen Vorteil bedachten, rückgratlosen Freund, der aber nicht zu stolz ist, Geld vom Boden aufzusammeln. Die Beziehung zu Adalbert Stifter (Christian Taubenheim) liefert auf einer Wanderung im Wald eine der stärksten Frauenszenen, als Betty (Schanderer) und Amalia Stifter (eindrucksvoll: Waidmann) den "Scheiß Druck" hinausschreien, sowie kräftigen Szenenapplaus für den Besserwisser Franz in einer der wenigen humorgeprägten Szenen.

Der sehr präsente Sigl zeigt im immer dreckiger werdenden hellen Gewand all die Facetten der Person, der Naturgewalt Stelzhamer, hat Träume, verfällt zusehends auf der Bühne, gibt dem Publikum irre Augen, deklamiert die Gstanzl, auch die derben, "Ich bins, euer Franzl" und betört die Frauen mit seinen schönen Worten.

Das wandelbare Bühnenbild (Momme Röhrbein) aus unterschiedlich großen Kisten mit teilweise erstaunlichem Innenleben bildet eine perfekte Kulisse, die in starken Bildern wie der Kutschfahrt von Franz und Eva sowie dem Begräbnis seines Bruders mit Video und Liveübertragung auf einen Bildschirm über der Bühne ergänzt wird. Die Kostüme (Angelika Rieck) sind dem 19. Jahrhundert angepasst, die stimmige Livemusik liefert Joachim Werner.

Arzt, der vom Auftrag, ein Stück über Stelzhamer zu schreiben, anfangs gar nicht begeistert war, meisterte diese Aufgabe exzellent, indem er die Frauen des gefeierten, erst jüngst auch kritisch hinterfragten Heimatdichters - Arzt: "Bauchgefühl-Judenhasser" - auf die Bühne holt. Die Sprache lässt er in Stelzhamers Zeit mit einigen Anleihen aus der Gegenwart und viel Mundart, auch in zwei von Arzt ersonnen Gedichten. Die im Innviertler Dialekt gesprochenen Stellen geben dem Stück eine ganz andere Authentizität - auch wenn der Regisseur damit einen Teil seiner Hoheit über die Sprache verliert, so Suschke, der sich nach gut sieben Jahren mit dieser sehr intensiven Inszenierung als Schauspieldirektor aus Linz verabschiedet. Manch Szene lässt es ob der gegenwärtigen Zeit aber auch kalt über den Rücken rieseln, etwa wenn der Franz der Jüdin Eva entgegenhält: "Ihr, ihr Meinungsverdreher. Ihr Sprachverbieter. Ihr. Ihr haltet es nicht mal aus, wenn euch wer die Wahrheit sagt". "Franz Stelzhamer ohne Antisemitismus wäre Feigheit vor dem Feind", nannte es Suschke.

Nach viel Applaus für die gute Leistung des gesamten Teams kam eine noch zu besonderen Würden: Eva-Maria Aichner, die als totes Kind und Stelzhamers Mutter brillierte, wurde für 50 Jahre am Landestheater Linz geehrt.

(Von Ulrike Innthaler/APA)

(S E R V I C E - "Das unschuldige Werk" von Thomas Arzt, Uraufführung in den Kammerspielen des Landestheaters Linz, Regie: Stefan Suschke, Bühne: Momme Röhrbein, Kostüme: Angelika Rieck, Musik: Joachim Werner. Mit u.a. Julian Sigl, Gunda Schanderer, Angela Waidmann, Eva-Maria Aichner. Weitere Aufführungen am 31. Jänner, am 5., 8. und 20. Februar sowie am 6. und 15. März. )