Franz Posch mit Goldenem Ehrenzeichen der Republik gewürdigt

"Mei liabste Weis"-Gastgeber Franz Posch ist am Montag mit dem Goldenen Ehrenzeichen für Verdienste um die Republik Österreich ausgezeichnet worden. Die Volksmusik- und Fernsehlegende erhielt das Ehrenzeichen von Landwirtschaftsminister Norbert Totschnig und Tirols Landeshauptmann Anton Mattle (beide ÖVP) im Innsbrucker Landhaus. Posch wurde damit für seine "herausragenden Leistungen als Musiker, Moderator und Kulturbotschafter gewürdigt", teilte das Land Tirol mit.

Der 1953 in Hall in Tirol geborene Posch brachte sich laut eigener Erzählung als Vierjähriger das Ziehharmonikaspielen selbst dabei. Er habe damals wegen einer Lungenentzündung einen Winter lang sein Zimmer nicht verlassen dürfen und fand so zur Musik. Der Multiinstrumentalist studierte in Innsbruck Musik und "Leibeserziehung" und promovierte 1986 zum Doktor der Philosophie. Nach Unterrichtsjahren am Akademischen Gymnasium lehrte er am Konservatorium in Innsbruck diatonische Ziehharmonika und besuchte jüngst auch selbst eine Kompositionsklasse.