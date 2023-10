Franui spielte Geburtstagsständchen im Wiener Konzerthaus

Nach dem dreitägigen Geburtstagsfest im August auf der Unterstalleralm im Osttiroler Innervillgraten schenkte die Musicbanda Franui am Samstagabend sich und ihren Freunden ein dreieinhalbstündiges "Ständchen der Dinge" zum 30-jährigen Bestehen. Es wurde ein ungewöhnlicher Konzert-, Film- und Rezitationsabend, dessen Zutaten nicht immer ideal zusammenpassten, der jedoch stets musikalische Spiel- und Experimentierfreude versprühte und am Ende sehr berührte.

Putzfrau und Dirigent waren Maskenspieler der Berliner Gruppe Familie Flöz, und die wiederum hat gemeinsam mit Franui und Tenor Julian Prégardien den Abend "Himmelerde" ersonnen, eine Stückentwicklung zu Liedern der deutschen Romantik, die 2019 an der Staatsoper Berlin herausgebracht wurde und gestern erstmals auszugsweise in Wien zu sehen und hören war. Denn so wie bei ihrem "Hoch Kultur Festival" im August, das insgesamt 7.000 Besucher anzog, stellte die Gruppe auch diesmal ihre vielfältigen Kollaborationen in den Mittelpunkt. Waren es auf der Alm etwa Shake Stew, Anna Mabo oder der isländische Klassik-Shootingstar Vikingur Olafsson (der seine auf 1.673 Metern Seehöhe dargebotenen "Goldberg-Variationen" im Rahmen seiner Welttournee auch am 3. und 4. November im Konzerthaus spielen wird), die als Geburtstagsgäste eingeladen wurden, so standen diesmal drei Produktionen im Mittelpunkt.