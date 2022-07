Frankreichs Urlaubsverkehr bringt über 800 Kilometer Stau

Der Urlaubsverkehr hat am Samstag in Frankreich zu Gedränge vor allem auf Autobahnen in Richtung Mittelmeer und Atlantikküste geführt. Um die Mittagszeit stauten sich die Autos landesweit auf mehr als 800 Kilometern, wie die zuständige Behörde auf ihrer Webseite bekannt gab. Auf der Autobahn 7 über das Rhônetal nach Süden mussten Autofahrer nach Angaben des Betreibers Vinci für die Fahrt von Lyon nach Orange statt rund 90 Minuten zeitweise mehr als fünf Stunden einplanen.

Am Wochenende zum Wechsel zwischen den beiden Ferienmonaten Juli und August ist in Frankreich traditionell viel los auf den großen Verkehrsachsen. Denn dann brechen zeitgleich viele Urlauber an die Ferienorte im Süden des Landes auf, während andere nach ihrem Urlaub zurück nach Hause fahren. Die Franzosen haben sogar einen Spitznamen für dieses Phänomen: "le grand chassé-croisé" (etwa: das große Kommen und Gehen). Allerdings wurde diesmal am Samstagmittag etwas weniger Stau registriert als am letzten Juli-Samstag des Vorjahres, als der Verkehr zum Höhepunkt auf mehr als 1.000 Kilometern stockte.