Frankreichs Regierung will Pensionsreform billigen

Der französische Ministerrat will am Freitag unter Leitung von Staatspräsident Emmanuel Macron die umstrittene Pensionsreform in die Wege leiten. Macron will damit die mehr als 40 verschiedenen Pensionssysteme Frankreichs vereinheitlichen und das Milliarden-Defizit der Pensionskassen abbauen. Die Gewerkschaften fürchten massive Einschnitte und haben erneut zu landesweiten Protesten aufgerufen.

Unter anderem bei der Pariser U-Bahn werden massive Störungen erwartet. Auch Lehrer, Anwälte und Polizisten wollen sich den seit gut 50 Tagen anhaltenden Streiks anschließen. Der internationale Bahnverkehr soll aber anders als in den vergangenen sieben Wochen weitgehend reibungslos laufen.