Frankreichs Premier Castex positiv auf Coronavirus getestet

Frankreichs Premierminister Jean Castex ist nach Angaben seines Büros positiv auf das Coronavirus getestet worden. Die Agenda des Premiers werde "in den kommenden Tagen so angepasst, dass er seine Aktivitäten in Isolation fortsetzen" könne, teilte sein Büro der Nachrichtenagentur AFP am Montag mit. Wie in vielen anderen europäischen Staaten steigt auch in Frankreich die Zahl der Corona-Infektionen derzeit stark an.

Den Angaben zufolge erfuhr Castex nach seiner Rückkehr aus Brüssel am Montagnachmittag, dass ein Corona-Test bei seiner elfjährigen Tochter positiv ausgefallen war. Er habe daraufhin "sofort einen PCR-Test gemacht, der positiv ausfiel", erklärte Castex' Büro. In Brüssel hatte der französische Premier seinen Amtskollegen Alexander De Croo getroffen.

"Die fünfte Welle ist blitzschnell gestartet", sagte am Wochenende Regierungssprecher Gabriel Attal bei einer Pressekonferenz. Trotz der hohen Infektionszahlen ist die Lage in den französischen Krankenhäusern nach Behördenangaben vergleichsweise ruhig.

In dem Land sind fast 75 Prozent der Menschen vollständig gegen Covid-19 geimpft. Derzeit läuft die Booster-Impfkampagne für über 65-Jährige und Menschen mit Vorerkrankungen. Ab dem 1. Dezember können auch die 50- bis 64-Jährigen ihre Auffrischungsimpfung erhalten.