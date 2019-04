Frankreichs Polizei erhält Präventionseinheit gegen Suizide

Als Reaktion auf den deutlichen Anstieg von Suiziden unter französischen Polizisten hat die Regierung eine neue Präventionseinheit gegründet. "Wir müssen die Angst durchbrechen, die Scham, das Schweigen", sagte Innenminister Christopher Castaner bei der Einweihung der Büros der neuen Einheit am Montag in Paris.

Er forderte die Mitarbeiter auf, die Strategien der Polizei in anderen Ländern und privaten Unternehmen zu studieren, um Suizide zu verhindern. Nach Angaben des Innenministeriums haben sich seit Jahresbeginn bereits 28 Polizisten das Leben genommen, sieben weniger als im gesamten Vorjahr. Polizeigewerkschaften sehen in den Suiziden ein Zeichen für den wachsenden Druck auf die Sicherheitskräfte seit Beginn der immer wieder von Krawallen begleiteten “Gelbwesten”-Proteste im November.

Für Empörung hatten am Osterwochenende Schmährufe von “Gelbwesten” an die Sicherheitskräfte gesorgt, sich das Leben zu nehmen. In Sprechchören riefen sie: “Bringt Euch um, bringt euch um.” Die Justiz leitete Ermittlungen gegen die Rufer wegen der “Beleidigung von Amtsträgern” ein.