Frankreichs Justiz weitet Ermittlungen gegen Benalla aus

Frankreichs Justiz weitet die Ermittlungen gegen den Ex-Sicherheitsmitarbeiter von Präsident Emmanuel Macron, Alexandre Benalla, aus. Grundlage ist ein von dem Sender Franceinfo und dem Online-Magazin "Mediapart" verbreitetes neues Video, in dem zwei Männer einen Menschen hart angehen, wie die Staatsanwaltschaft am Dienstag mitteilte.

Bei den Männern in dem neuen Video könnte es sich dem Äußeren nach um Benalla sowie um Vincent Crase handeln, einen Angestellten der Regierungspartei La Republique en Marche (LREM). Benalla und Crase sollen am Rande der Demonstration zum 1. Mai in Paris gewaltsam gegen Demonstranten vorgegangen sein.