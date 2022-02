Frankreichs Inflation sank zu Jahresbeginn nur leicht

Preisauftrieb im Jänner in Frankreich bei 3,3 Prozent

Die hohe Inflation in Frankreich ist zu Jahresbeginn gesunken, allerdings nur leicht. Die nach europäischen Standards errechnete Inflationsrate (HVPI) fiel im Jänner auf 3,3 Prozent nach 3,4 Prozent im Dezember, wie das Statistikamt Insee am Dienstag in Paris mitteilte. Die Position der Europäischen Zentralbank (EZB), die den Preisschub als übergangsweisen Prozess erachtet, gerät damit zunehmend ins Wanken.

Analysten hatten im Schnitt mit einem stärkeren Rückgang auf 2,9 Prozent gerechnet. Im Monatsvergleich stiegen die Verbraucherpreise um 0,1 Prozent, wohingegen Analysten mit einem Rückgang gerechnet hatten. Die Preisentwicklung in der zweitgrößten Euro-Volkswirtschaft ähnelt der Entwicklung im wirtschaftsstärksten Euroland Deutschland. Auch hier war die Inflation zum Jahresstart gefallen, allerdings schwächer als erwartet.