Frankreichs Handballerinnen holen gegen Norwegen WM-Titel

Frankreichs Handballerinnen haben zum dritten Mal den WM-Titel gewonnen. Der Olympiasieger setzte sich am Sonntag im Finale gegen Titelverteidiger Norwegen mit 31:28 (20:17) durch. Beste Werferinnen in Herning (Dänemark) waren für die Siegerinnen Lena Grandveau und Tamara Horacek mit jeweils fünf Toren. Für den vierfachen Weltmeister Norwegen trafen Nora Mork (8) und Stine Bredal Oftedal (6) am häufigsten.

Beide Teams hatten auf dem Weg ins Endspiel Österreichs Auswahl klar mit 41:27 (Frankreich) bzw. 45:28 (Norwegen) bezwungen. Rot-Weiß-Rot schloss das Turnier auf dem 19. Platz ab. Das Spiel um Platz drei gewann der EM-Zweite Dänemark gegen den Olympia-Vierten Schweden mit 28:27 (18:15).