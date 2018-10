Frankreich will Kinder von Jihadisten aus Syrien zurückholen

Frankreich will nach Angaben aus Pariser Regierungskreisen mit der Rückholung von Kindern französischer Jihadisten aus Syrien beginnen. Einige der etwa 150 Kinder, die den Behörden bekannt seien, sollten nach Frankreich zurückkehren, hieß es. Die Minderjährigen können demnach aber nur mit Zustimmung ihrer Mütter ausreisen.

Eine Rückkehr ehemaliger Kämpfer der Jihadistenmiliz “Islamischer Staat” (IS) oder deren Frauen schließt Paris dagegen aus. Die meisten der Kinder sind den Angaben zufolge jünger als sechs Jahre. Ihre in Frankreich lebenden Angehörigen hätten die Behörden auf sie aufmerksam gemacht, hieß es. Zudem seien Kinder französischer IS-Anhänger nach dem Sieg über die Miliz in den Kurdengebieten in Syrien gemeldet worden. In einigen Fällen sei der genaue Aufenthaltsort der Minderjährigen nicht bekannt.