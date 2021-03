Frankreich will bei Corona-Impfungen schneller werden

Frankreich will bei den Impfungen gegen Covid-19 das Tempo erhöhen. Fast vier Millionen Menschen hätten bisher mindestens eine erste Impfung erhalten, sagte Regierungssprecher Gabriel Attal der Zeitung "Le Parisien": "Aber das ist offensichtlich nicht zufriedenstellend für viele Franzosen, die immer noch keinen Termin haben." Premierminister Jean Castex hatte zuvor erklärt, dass über das Wochenende mehr als eine halbe Million Französinnen und Franzosen geimpft worden seien.

"An diesem Wochenende wurde eine neue Etappe in unserem Kampf gegen das Virus erreicht", schrieb Castex auf Twitter. In der vergangenen Woche hatte er angekündigt, dass Impfungen in Apotheken im ganzen Land ab 15. März möglich sein werden.