Frankreich weitet Lockdown auf 23 Millionen Bürger aus

Wegen der Wucht der dritten Corona-Welle weitet Frankreich die regionalen Lockdowns aus: In den Départements Rhone rund um Lyon, in Aube südöstlich von Paris und Nievre südlich der Hauptstadt sollen Geschäfte schließen und die Bewegungsfreiheit der Bürger eingeschränkt werden. Insgesamt betreffen die verschärften Corona-Auflagen damit 19 Verwaltungsbezirke mit mehr als 23 Millionen Menschen. Zugleich richtet Frankreich sogenannte Mega-Impfzentren ein, u.a. im Stade de France.

Die Wochen-Inzidenz in den drei betroffenen Départements liegt zwischen 300 und 400 Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner. Wann die verschärften Maßnahmen in Kraft treten, ließ der Regierungssprecher offen. Dazu seien am Mittwochnachmittag noch Absprachen geplant.