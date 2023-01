Frankreich, Spanien und Schweden weiter auf Kurs

Die WM-Favoriten Frankreich, Spanien und Schweden feierten bei der Handball-Weltmeisterschaft jeweils den zweiten Sieg im zweiten Spiel.

Zum Auftakt der zweiten Runde der Gruppenspiele der Handball-Weltmeisterschaft in Schweden und Polen ging es bereits am frühen Abend unter anderem für Titelfavorit Frankreich weiter. Gegen Saudi-Arabien dominierten Karabatic und Co. von der ersten Minute weg und setzten sich bereits in der ersten Halbzeit Punkt um Punkt ab. Nachdem der Außenseiter zwischendurch überraschend wieder bis auf zwei Treffer heran kam, erspielte sich Frankreich bis zur Pause noch eine klare 24:14-Führung. In der zweiten Halbzeit ging es in der gleichen Tonart weiter und die Franzosen jubelten am Ende mit dem klaren 41:23 über den zweiten Sieg im zweiten Spiel.