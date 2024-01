Frankreich mit Auftaktsieg bei Handball-EM

Olympiasieger Frankreich ist mit einem lockeren Sieg in die Handball-EM gestartet. Der Rekordweltmeister kam am Mittwoch in Düsseldorf zu einem klaren 39:29 (17:13) gegen Nordmazedonien und verbuchte damit die ersten zwei Punkte in der Gruppe A. Dort sind Gastgeber Deutschland und die Schweiz die weiteren Gegner. Der Favorit tat sich nur zu Beginn der Partie schwer und lag Mitte der ersten Hälfte 8:10 zurück.

Mit einem anschließenden 4:0-Lauf rückte der WM-Zweite des Vorjahres die Verhältnisse dann aber schnell zurecht und baute den Vorsprung bis zur Pause auf vier Treffer aus. Nach dem Wechsel geriet das Team von Trainer Guillaume Gille nicht mehr in Gefahr und schraubte das Ergebnis in der Schlussphase weiter in die Höhe.

Anschließend startete das deutsche Team vor einer Weltrekordkulisse ins Heim-Turnier. 53.586 Zuschauer verfolgten den Auftakt der DHB-Auswahl gegen die Schweiz im Düsseldorfer Fußballstadion, wie die Europäische Handballföderation (EHF) kurz vor Anpfiff mitteilte. Noch nie waren mehr Fans bei einem Hallen-Handballspiel dabei.

Um das Sport-Spektakel möglich zu machen, wurden Zusatztribünen mit einer Kapazität von mehr als 9.000 Plätzen errichtet, rund 25.000 Teile waren dafür nötig. 250 Lautsprecher, 50 Verstärker, 500 bewegliche Lampen und 30 Lasersysteme sorgten für ein einmaliges Erlebnis. Der alte Zuschauerrekord datierte aus dem Jahr 2014. Damals sahen 44.189 Zuschauer in der Frankfurter Fußballarena das Spiel zwischen den Rhein-Neckar Löwen und Hamburg.