Frankreich besiegte Argentinien bei Mbappe-Gala 4:3

Frankreich steht dank einer Gala von Kylian Mbappe als erster Viertelfinalist bei der Fußball-WM fest. Der 19-Jährige avancierte am Samstag in Kasan mit dem ersten WM-Doppelpack eines Teenagers seit Pele 1958 gegen Schweden zum Matchwinner beim 4:3 (1:1) gegen Argentinien. Im Viertelfinale trifft die "Equipe Tricolore" auf den Sieger des Duells zwischen Uruguay und Portugal.

Nach einem schwachem Beginn entwickelte sich nach Seitenwechsel ein packender Schlagabtausch, dem Mbappe mit seinen Toren (64.,68.) den Stempel aufdrückte. Zuvor brachte Antoine Griezmann den Weltmeister von 1998 aus einem Elfmeter nach 13 Minuten in Führung. Angel Di Maria glich kurz vor der Halbzeitpause aus dem Nichts aus (41.). Den Traumstart Argentiniens durch den Treffer von Gabriel Mercado (48.) egalisierte Benjamin Pavard (57.), ehe Mbappe seine starke Leistung krönte. Der eingewechselte Sergio Aguereo betrieb mit seinem Kopfballtreffer letztlich nur noch Ergebniskosmetik (93.).

Die erste Chance des Spiels fand Griezmann in der neunten Minute vor. Bei seinem Freistoß rettete noch die Latte (9.). Der nächste Schuss des Angreifers von Atletico Madrid sollte jedoch den Weg ins Tor finden (13.). Nach einem Ballverlust von Ever Banega am gegnerischen Strafraum ließ Mbappe erstmals sein Können aufblitzen: Er entlief der gesamten argentinischen Defensive. Marcos Rojo sah sich zu einem Foul im Strafraum gezwungen. Den vom iranischen Schiedsrichter Alireza Faghani völlig zurecht verhängten Elfmeter rollte Griezmann sicher ins Tor.