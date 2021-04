Frankreich: CO2-Neutralität in Europa nicht ohne Kernkraft

Auf dem Weg zur Klimaneutralität setzt Frankreich langfristig auf Atomenergie. "Europa wird das Ziel der CO2-Neutralität bis 2050 nicht ohne die Kernkraft erreichen", sagte der französische Wirtschafts- und Finanzminister Bruno Le Maire den Zeitungen der deutschen Funke Mediengruppe und der französischen Zeitung "Ouest-France" (Montagsausgabe).

In Sachen Klimaschutz will sich Frankreich in der EU andererseits stärker für eine CO2-Abgabe auf bestimmte Importwaren aus wenig klimafreundlichen Ländern einsetzen. Die CO2-Grenzsteuer werde im Zentrum der französischen EU-Ratspräsidentschaft ab dem 1. Jänner 2022 stehen, machte Le Maire deutlich.