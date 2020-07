Frankfurter Buchmesse findet zum großen Teil digital statt

Die Frankfurter Buchmesse soll 2020 zum großen Teil digital stattfinden. Neben der Präsenzveranstaltung werde ein virtuelles Programm angeboten, wie die Organisatoren am Freitag mitteilten. Kulturstaatsministerin Monika Grütters (CDU) kündigte eine Förderung von vier Millionen Euro aus dem Konjunkturprogramm Neustart Kultur an. Damit werde die kostenlose Nutzung der digitalen Angebote finanziert.

Zudem sollen Verlage Zuschüsse für die Standgebühren erhalten. "Gerade die kleinen und mittleren Verlage, die so viel zur unvergleichlichen literarischen Vielfalt in Deutschland beitragen, werden von unseren Fördergeldern profitieren", erklärte Grütters. Die Gebühren für kleinere und mittlere Verlage würden um bis zu 50 Prozent reduziert.

Das digitale Konzept der Buchmesse unter dem Motto "All together now" sieht verschiedene Formate für Fach- und Privatbesucher vor. Alle Veranstaltungen sollen ab September online zu finden sein. Das Publikumsprogramm, zu dem unter anderem eine Buchmessenbühne der ARD gehört, soll live im Internet übertragen werden. Geplant sind Veranstaltungen mit Publikum in der Festhalle unter Berücksichtigung der Corona-Bestimmungen.