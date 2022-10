Frankfurter Buchmesse begrüßte 180.000 Besucher

Mehr als 180.000 Besucherinnen und Besucher sind heuer auf die Frankfurter Buchmesse gekommen. Dabei machte das Fachpublikum (93.000) etwas mehr als die Hälfte aus. Das teilten die Veranstalter zum Abschluss mit. Nach zwei Jahren mit pandemiebedingten Einschränkungen fand die 74. Frankfurter Buchmesse wieder ohne größere Auflagen statt. Die Zahl der diesjährigen Gesamtbesucher liegt noch klar hinter den Vor-Coronazeiten: So waren es 2019 rund 300.000 Besucher gewesen.

In diesem Jahr kam die Bücherschau besonders politisch daher. "Inmitten einer bedrückenden weltpolitischen Lage sendete diese Messe wichtige Signale: Das persönliche Gespräch ist in Zeiten aufgeheizter Debatten ein Gegenmittel zu Polarisierung", sagte Buchmessen-Direktor Juergen Boos am Sonntag. Insgesamt präsentierten 4.000 Aussteller aus 95 Ländern ihre Neuerscheinungen. In zahlreichen Debatten, Vorträgen und Lesungen ging es um Themen wie den russischen Angriffskrieg auf die Ukraine, die Lage im Iran und in Afghanistan sowie um Diversität.