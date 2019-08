Frankfurt feierte mit 5:0 gegen FC Vaduz Schützenfest

Eintracht Frankfurt darf schon nach dem Hinspiel in der 3. Qualifikationsrunde zur Fußball-Europa-League über den Aufstieg jubeln. Die vom Vorarlberger Adi Hütter betreute Mannschaft setzte sich am Donnerstag beim FC Vaduz klar mit 5:0 (3:0) durch. ÖFB-Teamverteidiger Martin Hinteregger spielte bei den Frankfurtern durch.

"Die Nummer ist durch. Wir werden das Rückspiel aber seriös weiter so spielen", sagte Frankfurts Sport-Vorstand Fredi Bobic dem TV-Sender Nitro. "Ich freue mich, dass die Jungs das hier so angenommen haben." Fast schon rhetorisch fragte er nach dem überdeutlichen Sieg: "Was willst du mehr?" Auch Torschütze Kohr wirkte zufrieden: "Wir haben zielstrebig die Dinger weggemacht. Mich freut es, dass ich der Mannschaft helfen konnte."