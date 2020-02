Frankfurt-EL-Generalprobe misslang gehörig - 0:4 in Dortmund

Wie für Red Bull Salzburg ist auch für Eintracht Frankfurt die Generalprobe für das Fußball-Europa-League-Duell am kommenden Donnerstag misslungen. Das Team des Vorarlberger Trainers Adi Hütter unterlag am Freitagabend zum Auftakt der 22. Runde der deutschen Bundesliga beim neuen Zweiten Borussia Dortmund 0:4. Es war die erste Niederlage nach fünf ungeschlagenen Pflichtspielen samt vier Siegen.

Der vorerst Neunte Frankfurt, bei dem die ÖFB-Teamspieler Martin Hinteregger und Stefan Ilsanker durchspielten, droht damit am Wochenende aus den Top Ten zu fallen. Und das vor der ersten von zwei Begegnungen mit Salzburg im EL-Sechzehntelfinale am Donnerstag in Frankfurt. Die "Bullen" hatten kurz zuvor in der Bundesliga den Heimschlager gegen den LASK mit 2:3 verloren und damit auch kein Selbstvertrauen tanken können.