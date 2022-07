Frankenstein kommt nach Hohenems

Mitten in der jungen Stadt Hohenems trifft demnächst eine alte Romanfigur als Gast im Innenhof der Volkschule Markt ein. „Frankenstein“ feiert hier am Ende Premiere. Das Theaterteam rund um die Poligonale steckt ihn aber in ein moderneres Gewand.

„Hohenems befindet sich im kulturellen Erwachen: Die Stadt ist neugierig auf Neues und lässt sich mutig auf kulturelle Vielfalt ein – das inspiriert“, so beschreibt Regisseur und Autor Thomas Welte den Standort der Poligonale seit 2021.

Inspiration ist es auch, was den Regisseur permanent anleitet und die er sich gerne aus der Geschichte wie aus der Gegenwart holt. Sein derzeitiges „Steckenpferd“ ist die Verknüpfung der Digitalisierung unserer modernen Welt mit der alten Welt des Theaters. Und was eignet sich hier besser als Mary Shelleys Frankenstein. „Ein Monster, das wir erschaffen haben, welches sich selbständig macht und sich immer mehr außerhalb unserer Kontrolle bewegt, sodass der Unterschied zwischen Mensch und Maschine verschwimmt und nicht mehr greifbar wird“, erklärt Thomas Welte die Idee zu seiner neuesten Inszenierung.

Pan Selle, Schauspielerin und eine langjährige Theaterkollegin des Regisseurs, zeigt sich hier für die Endregie verantwortlich. Eine Besonderheit des Stücks ist ebenso dessen Nonverbalität – in Anlehnung an den bald vergessenen Stummfilm.

Mimik und Gestik sowie Geräusche werden von Musiker Bernd Satzinger mittels elektronischen Musikelementen unterstrichen.

„Auch hier verknüpfen wir wieder diese alte Tradition der musikalischen Untermalung der Stummfilme mit neuer Technologie. Ein wirklich spannendes Element, das uns viel Freude bereitet. Und wir meinen, nicht nur uns, sondern auch dem Publikum“, zeigt sich Thomas Welte überzeugt.

