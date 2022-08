Frankenstein auf der Poligonalebühne

Eine Frankenstein-Inszenierung der anderen Art. Ein hybrides Theater, das viel Humor garantiert.

Thomas Welte (Drehbuchautor und Regisseur) und Pan Selle (Co-Regisseurin) setzen mit dieser Inszenierung einen Meilenstein in der modernen Theaterwelt, das in Hohenems erlebt werden darf.

Am Samstag, dem 6. August 2022, findet die erste Poligonale-Produktion statt, die sich zur Gänze in der „Virtual Reality“ abspielt. Ausgestattet mit einem „Motion Capture“-Anzug nehmen Sie direkt am Geschehen teil und fühlen alles durch die Augen der Hauptfigur. Dieses Stück ist nur am 6. August 2022 in der Zeit von 12 bis 20 Uhr in Hohenems erlebbar. Dauer: ca. 15 Minuten für eine Person.