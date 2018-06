Frank Castorfs "Don Juan" am Residenztheater

Mit etwas mehr als vier Stunden war es ein untypisch kurzer Castorf-Abend, und auch die putzige Barock-Bühne irritierte anfangs. Doch als sich diese sich zu drehen begann und Aleksandar Denics gewohnte Mischung aus Gespensterhaus und Barackenlandschaft offenbarte, und gleichzeitig die erste Videoleinwand herunterfuhr, war alles wieder gut: Castorf war sich auch bei "Don Juan" treu geblieben.

Nach 25 Jahren als Hausherr an der Berliner Volksbühne zieht der 66-Jährige nun als fahrender Geselle durch die Lande. Er ist eine lebende Legende mit starker Handschrift und kann sich über mangelnde Aufträge nicht beklagen: Kürzlich gab er beim Nachbarn, der Bayerischen Staatsoper, sein Hausdebüt mit Janaceks “Aus einem Totenhaus”, demnächst bringt er bei den Salzburger Festspielen Knut Hamsuns Roman “Hunger” auf die Bühne der Perner-Insel. Am Freitagabend erhielt im Münchner Residenztheater sein “Don Juan” langen, kräftigen Applaus.

Unter den unzähligen Verarbeitungen des Themas hat sich Frank Castorf an Moliere orientiert, was ihm aber wie immer nur als Ausgangspunkt für freie Assoziationen dient, in die andere Lesefrüchte eingearbeitet sind. So hört man Heiner Müllers “Der Auftrag” heraus und Pascals berühmte Bemerkung, dass alles Unheil daraus resultiere, dass der Mensch nicht einfach still in einem Zimmer sitzen bleiben könne. Alexander Puschkin und Georges Bataille werden zitiert, und nach einer besonders schweinischen Passage, herrscht die Magd Charlotte (Nora Buzalka) ihren einfältigen Bräutigam Pierrot (Marcel Heuperman, der in seiner Doppelrolle als Don Juans Diener an der Amoralität seines Herren demonstrativ verzweifeln darf) an: “So was ist Literatur?”

Charlotte ist Ziegenmagd, und so bringen drei Ziegen (eine wird Justine genannt, laut Besetzungszettel heißen sie jedoch Onyx, Saphir, Rubina, verbeugen durften sie sich allerdings nicht) ein wenig Animalik ins Spiel, das auch einiges an Drastik bietet. Bibiana Beglau muss sich als Elvira kräftig in ihre linke Brustwarze zwicken lassen, die beiden Don Juans Aurel Manthei und Franz Pätzold bestreiten ganze Szenen gleich (bis auf weiße Selbsthalter-Strümpfe) völlig nackt. Warum zwei Don Juans? Diese Frage hat Castorf gegenüber der “Süddeutschen Zeitung” pragmatisch erklärt: “Weil ich die Rolle beiden zugesagt hatte und mich dann nicht entscheiden konnte. Also habe ich sie beide als Facetten einer Figur besetzt.”

Charlotte ist jedenfalls beeindruckt: “So was ham’ wir hier nicht in unserem Dorf!” Ihre Verführung steht zentral in dieser Inszenierung, die erstaunliche Weise beim sexuellen Vollzug ganz dezent bleibt. Viel lustvoller als dem Frauenhelden widmet sich Castorf dem Freigeist, dem Anarchisten, dem Outlaw Don Juan, der an nichts glaubt außer an die Arithmetik, der seinen Lüsten und Eingebungen bedingungslos folgt: “Ich habe einen natürlichen Hang, mir bei allem, was mich anzieht, keine Schranken zu setzen”, sagt der doppelte Titelheld.

So einer lässt sich von niemandem etwas vorschreiben, vom Gesetzgeber nicht, von seinen Mitmenschen nicht und auch vom eigenen Vater nicht. Jürgen Stössinger ist als an seinem Sohn verzweifelnder Don Louis auf verlorenem Posten, darf aber in einer ziemlich mau geratenen Komtur-Szene an der Höllenfahrt des Sprösslings mitwirken.

“Der Mensch dürstet nach dem Bösen, ihn dürstet danach, schuldig zu werden, aber er wagt (oder vermag) es nicht, dem Bösen seine Seele zu verschreiben”, wird einmal Batailles “Obszönes Werk” zitiert. Dafür mag auch das muntere Treiben stehen, das Castorf zwischen Badezuber und Kotkübel, Scheißhaus und Chaiselongue veranstalten lässt und im Vergleich zu de Sade und Pasolini wie ein Kindergeburtstag mit Schlammschlachterlaubnis wirkt.

Der Mix aus frechen Szenen und Langeweile, aus Rock, Barock und französischen Liedern (überhaupt lässt der mit der Französin Jeanne Balibar liierte Regisseur immer wieder französisch parlieren) unterhält durchaus. Doch dieser “Don Juan” ist weder eine aktuelle Auseinandersetzung mit dem Thema noch ein schlüssiger Kommentar. Er schreibt das Buch des Lebens nach Frank Castorf einfach um ein weiteres Kapitel weiter.

Die aktuelle #MeToo-Debatte in einen vielleicht nicht unspannenden Zusammenhang mit dem berühmtesten Frauenhelden der Literaturgeschichte zu setzen, hat Frank Castorf ganz und gar nicht interessiert. Im Gegenteil. Der Altmeister, der in der “SZ” andeutete, die Frauen spielten wie im Fußball auch am Theater vielleicht nicht zu Unrecht in einer anderen Liga (“Wenn eine Frau besser ist, habe ich nichts dagegen. Nur habe ich so viele nicht erlebt”), setzt bei den Ladys auf der Bühne justament auf High Heels oder Federbusch (Farah O’Bryant) und verweigert Don Juan die ewige Verdammnis: “So tell the girls that I am back in town / You’d better tell them to beware”, lautet das zweifellos augenzwinkernd auch auf Castorfs eigenes Tun bezogene, in Endlosschleife geswingte Schlusslied. Gut möglich, dass ihm da einmal aus dem Publikum mit einem anderen Song von Jay-Jay Johanson geantwortet wird: “It hurts me so / To see you in that state you’re in”.