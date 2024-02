Frachtmenge im Roten Meer weiter gesunken

Angesichts der fortwährenden Angriffe der Houthi auf Handelsschiffe im Roten Meer ist die Menge der dort transportierten Container einer Studie zufolge weiter gesunken. Im Jänner passierten über 80 Prozent weniger Container die Meeresstraße und den Suezkanal, als eigentlich zu erwarten wären, teilte das Kieler Institut für Weltwirtschaft (IfW) am Mittwoch mit. Im Dezember war die Anzahl der verschifften Container um mehr als die Hälfte eingebrochen.

"Die Streitkräfte der USA und von Großbritannien konnten bislang offenbar nicht für mehr Sicherheit auf der ehemals meistbefahrenen Handelsroute sorgen", sagte der Direktor des Forschungszentrums Handelspolitik, Julian Hinz, mit Blick auf Angriffe der beiden Länder auf Positionen der Houthi-Miliz in Jemen in den vergangenen Wochen.

"Die gegenwärtige Situation sieht aber dramatischer aus, als sie gesamtwirtschaftlich ist", fügte er hinzu. "Wir sehen momentan, dass Containerschiffe deutlich länger unterwegs sind als ursprünglich geplant, so dass in vielen Häfen Europas eine Lücke entstanden ist. Die dürfte sich aber wieder auf ein Normalmaß schließen, sobald der längere Fahrweg logistisch eingeplant ist." In Hamburg und Bremerhaven, aber auch in Rotterdam und Antwerpen legten im Vergleich zum Vorjahresmonat um ein Viertel weniger Schiffe an, hieß es in der Studie.