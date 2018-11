FPÖ will Tempo-140-Teststrecke auch in Salzburg

Die Freiheitlichen wollen nach der ersten Evaluierung von Tempo 140 auf zwei Abschnitten der Westautobahn nun auch in Salzburg ein Teilstück der A1 für den Testbetrieb öffnen. Wie FPÖ-Generalsekretär Christian Hafenecker am Freitag sagte, wurde ein 19 Kilometer langes Teilstück zwischen der oberösterreichischen Landesgrenze und Hallwang beim Verkehrsministerium zur Prüfung vorgeschlagen.

Der Salzburger Verkehrslandesrat Stefan Schnöll (ÖVP) hatte im September in einer Beantwortung einer parlamentarischen Anfrage von FPÖ-Landeschefin Marlene Svazek keine Notwendigkeit gesehen, weitere Autobahnabschnitte in einen Testlauf einzubinden. Die in Ober- und Niederösterreich gewonnen Erfahrungen sollten repräsentativ für vergleichbare andere Abschnitte sein.