Rendi-Wagner hat bei NÖ-Wahl "nichts schönzureden"

Für SPÖ-Chefin Pamela Rendi-Wagner war die niederösterreichische Landtagswahl "kein einfacher Tag für die Sozialdemokratie", da gebe es nichts schönzureden. ÖVP-Generalsekretär Christian Stocker machte die Krisenstimmung für das Ergebnis seiner Partei verantwortlich. Höchst zufrieden zeigten sich FPÖ-Obmann Herbert Kickl und FPÖ-Generalsekretär Michael Schnedlitz, eine Zusammenarbeit mit ÖVP-Landeschefin Johanna Mikl-Leitner schloss Schnedlitz aus.

Stocker meinte, dass es Regierende angesichts der multiplen Krisen derzeit in ganz Europa besonders schwer hätten. "Die Krisenstimmung und die damit einhergehende Unzufriedenheit der Menschen hat sich im heutigen Wahlergebnis niedergeschlagen", so Stocker in einer der APA übermittelten Stellungnahme. Trotz guter politischer Arbeit und eines engagierten Wahlkampfes habe man einen Verlust nicht verhindern können. "Nun geht es darum, Vertrauen zurückzugewinnen."

Für Kickl war der Sonntag ein "Tag der Freiheit für die Niederösterreicher". Man habe das historisch beste Ergebnis von 16 Prozent für die FPÖ aus dem Jahr 1998 bei weitem übertroffen, meinte er in einer Aussendung. "Die Freude am heutigen Tag ist riesengroß und sie wird in eine mindestens genauso große Motivation für die Arbeit im Dienste der Bevölkerung umgewandelt werden." Das Resultat sah er auch als "Turbo" für die anstehenden Landtagswahlen in Kärnten und Salzburg.