FPÖ will mehr Gerechtigkeit für Vorarlberger

Die Vorarlberger Freiheitlichen haben den ersten von drei Teilen ihres Wahlprogramms für die Landtagswahl vorgestellt. Sie wollen eine Politik umsetzen, die in erster Linie die Interessen der Vorarlbergerinnen und Vorarlberger vertritt.

Pläne der FPÖ zum Wohnen

Zuerst auf die Vorarlberger schauen

Gerechtigkeit bedeute für die Freiheitlichen aber auch, „im Land endlich eine Politik umzusetzen, die wieder mehr auf die Vorarlberger schaut“, wie sie betonen. „Als Vorarlberger Politiker sind wir aufgefordert, in erster Linie die Interessen der Vorarlbergerinnen und Vorarlberger zu vertreten“, spricht der FPÖ-Landesobmann Klartext. Dazu brauche es vor allem einen Kurswechsel in der Sozialpolitik. „Um unser soziales Netz zukünftig sicherstellen zu können, müssen wir es schützen und die Zuwanderung in unser Sozialsystem stoppen. Das schaffen wir, indem Sozialleistungen in Zukunft in erster Linie unsere Staatsbürger bekommen“, sagt Bitschi. So solle jenen, die noch keinen Beitrag im Land geleistet haben und sich der Integration verweigern, die Sozialleistungen gekürzt werden.