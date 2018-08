FPÖ will e-Card-Sicherung für "unsere Bürger"

Medienberichte über einen mutmaßlichen Fall von e-Card-Missbrauch in Tirol haben am Dienstag ÖVP und FPÖ auf den Plan gerufen. Vertreter beider Parteien wiesen darauf hin, dass die Karten ab dem Jahr 2020 mittels Foto personalisiert werden sollen. Die Freiheitlichen ließen durchblicken, dass man Personen im bzw. aus dem Ausland für Betrugsfälle verantwortlich macht.

So meinte Gesundheitsministerin Beate Hartinger-Klein (FPÖ) in einer Aussendung, dass man den Schutz des Sozialsystems vor Betrug “unseren Bürgerinnen und Bürgern” schuldig sei. “Denn es kann nicht sein, dass Personen außerhalb Österreichs auf Kosten unseres Sozialstaats und unserer Steuern ihre Gesundheit erhalten,” so die Ministerin.