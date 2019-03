FPÖ will bessere Entschädigung nach Freispruch

Die FPÖ plädiert angesichts der Erfahrungen im Tierschützer-Prozess für eine bessere Entschädigung unschuldig Angeklagter. "Der Tierschützer-Fall zeigt, dass es hier ein krasses Missverhältnis gibt", sagt der Fraktionschef im BVT-Untersuchungsausschuss, Hans-Jörg Jenewein, gegenüber der APA. Der Freispruch hatte die Aktivisten mehrere Hunderttausend Euro für Anwälte und Gutachten gekostet.

Nicht weniger als sechs Sitzungen sollen sich noch um den Tierschützer-Prozess drehen. Nach den anklagenden Ex-Beschuldigten und deren Anwalt im Ausschuss am Mittwoch wird in den kommenden Runden mehr die Gegenseite gehört. Als erste werden wie ursprünglich schon vorgesehen Kleider Bauer-Geschäftsführer Peter Graf, Jagd-Veranstalter Alfons Mensdorff-Pouilly und das frühere Kabinettsmitglied Bernhard Treibenreif am kommenden Dienstag angehört.

Highlight in der Woche darauf ist Platters Besuch am 20. März. Seine Nachfolgerin Fekter wird erst am 3. April befragt, am gleichen Tag wie die ehemalige Justizministerin Maria Berger (SPÖ). Der in dieser und der BVT-Causa relevante Staatsanwalt Wolfgang Handler kommt am 2. April an die Reihe. Noch keine Zusage gibt es einzig vom ehemaligen Generaldirektor für die öffentliche Sicherheit, Erik Buxbaum, der als einziger neu auf der Liste ist. Ihm wurde gestern vorgeworfen, im Sinne von Kleider Bauer Polizeiaktionen eingeleitet zu haben. Er wäre für den 11. April vorgesehen.