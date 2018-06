FPÖ Vorarlberg: Bitschi setzt bei Selbstdarstellung auf altbewährte Stilmittel

Der neue FPÖ-Landesvorsitzende ist bereits im Wahlkampf und will mit dem Vorschlaghammer die Landespolitik umkrempeln. In der Inszenierung geht er dabei altbewährte Wege.

Ein junger Recke blickt entschlossen in die Zukunft. Den schweren Hammer geschultert demonstriert er Leistungsbereitschaft, sein blau kariertes Hemd wiederum Bodenständigkeit, die grüne Naturlandschaft im Hintergrund Heimatverbundenheit. Dies demonstriert auch die Bildunterschrift: Anpacken wolle man für Vorarlberg, Heimat und Familien. So zeigt sich der am Freitag im Amt bestätigte neue Parteiobmann der FPÖ-Vorarlberg Christof Bitschi seit Freitag in den sozialen Medien.