FPÖ vor Kandidaten-Kür für Hofburg-Wahl

Die FPÖ dürfte demnächst entscheiden, wen sie gegen Amtsinhaber Alexander Van der Bellen in die Bundespräsidenten-Wahl schickt. Schon diese Woche stehen Gremiensitzungen an, die der Kandidaten-Kür dienen. Als Favoritin gilt unverändert die Nationalratsabgeordnete Susanne Fürst. Weniger wahrscheinlich, aber nicht ausgeschlossen ist eine Kandidatur von Parteiobmann Herbert Kickl.

Damals war für Hofer auch noch nicht absehbar, dass er in ein episches Duell mit dem späteren Amtsinhaber Van der Bellen hineingeraten würde und die Hofburg nur ganz knapp verpassen würde. Diesmal hat Hofer von sich aus verzichtet, auch wenn seine Nominierung ohnehin alles andere als sicher gewesen wäre. Dass sich der Dritte Nationalratspräsident nach eigenen Angaben wegen besserer Chancen auf 2028 konzentrieren will, spricht nicht unbedingt dafür, dass man sich diesmal bei den Freiheitlichen realistische Hoffnungen auf einen Sieg macht.

So ist in den vergangenen Wochen der Gedanke in den Vordergrund gerückt, dass die FPÖ, die normal zahlenmäßig über keine allzu starke Frauenpräsenz verfügt, eine weibliche Kandidatin ins Rennen schicken könnte. Als wahrscheinlichste Variante gilt da die Juristin Susanne Fürst. Die 53-jährige Oberösterreicherin sitzt seit 2017 im Nationalrat und wird von den Freiheitlichen gerne früh als Rednerin in wichtige Plenardebatten, aber auch zu TV-Debatten geschickt. Mitglied ist sie im aktuellen U-Ausschuss.