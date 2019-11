FPÖ verschiebt Reform-Klausur auf Anfang 2020

Die FPÖ verschiebt ihre für Mitte Dezember geplante Klausur, die den "Neustart für die FPÖ" bringen soll. Neuer Termin ist der 8. Jänner. Das bestätigte Parteichef Norbert Hofer am Dienstag gegenüber der APA. Die Verschiebung erfolge rein aus Zeitgründen. Einen Bericht des "Kurier", wonach dahinter auch Sorge vor weiteren Enthüllungen stehen soll, wies Hofer dezidiert zurück.

Er habe vor einigen Tagen mit dem Leiter der Modernisierung-Gruppe, dem Welser FPÖ-Bürgermeister Andreas Rabl telefoniert, und dieser habe den Wunsch der Termin-Verschiebung an ihn herangetragen, sagte Hofer im APA-Gespräch. Denn einige Teilnehmer hätten an dem für Mitte Dezember geplanten Termin keine Zeit gehabt. Daher habe man die Klausur verschoben. Sie findet nun zwei Tage vor dem FPÖ-Neujahrstreffen statt, so Hofer.