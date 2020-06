FPÖ und SPÖ fordern weiter Rücktritt von ÖBAG-Chef Schmid

Die Freiheitlichen und die Sozialdemokraten haben am Wochenende ihre Rufe nach einem Rücktritt des Chefs der Staatsholding ÖBAG erneuert. Gegen Thomas Schmid wird wegen mutmaßlichen Drogenmissbrauchs ermittelt, sein Anwalt sprach vom höchstpersönlichen Lebensbereich seines Mandanten, für den die Unschuldsvermutung gilt.

FPÖ-Klubobmann Herbert Kickl kritisierte am Sonntag "das eiserne Schweigen der ÖVP sowie die Untätigkeit der ÖBAG-Verantwortlichen von Finanzminister Blümel bis hin zum Aufsichtsrat" in der Causa. Allerdings hat der Aufsichtsrat der Staatsholding am Freitag aufgrund der Ermittlungen gegen Schmid die Rechts- und Complianceabteilung eingeschaltet. Aus dem Finanzministerium von Gernot Blümel (ÖVP) hatte es am Freitag geheißen: "Wir beteiligen uns weder an Vorverurteilungen, noch an Spekulationen. Selbstverständlich sind stets die zuständigen Stellen zu befassen, wenn Vorwürfe erhoben werden."