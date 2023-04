FPÖ und Linke: Das bedeutet die Salzburg-Wahl für den Bund

Die Salzburger Landtagswahl dürfe laut Experten in vielerlei Hinsicht als "Vorbote" auf die nächste Wahl im Bund verstanden werden.

Rückenwind für Kickl

Svazek ist die neue Susanne Riess

Bis zur nächsten regulären Nationalratswahl 2024 sind noch viele Monate, eine Landtagswahl in der Steiermark und die Europawahl hin. Derzeit sehe es aber gut aus für Schwarz-Blau - oder gar Blau-Schwarz - prognostizierte Bachmayer. Sollte es tatsächlich dazu kommen, traut er der größten gestrigen Siegerin, der Salzburger FPÖ-Chefin Marlene Svazek einiges zu. Er sieht in Svazek die neue Susanne Riess. Mit der ehemaligen blauen Vizekanzlerin vergleiche er sie aber nicht nur aufgrund ihres Geschlechts, sondern auch weil er ihr als "verträgliche FPÖlerin" einiges zutraue.

Der Aufstieg der KPÖ

Die größte Auswirkung auf die bundespolitische Zukunftslandschaft sieht Hajek aber woanders. "Man sieht was mit einem authentischen Spitzenkandidaten und einer ordentlichen Themenliste alles möglich ist", betont er in Bezug auf den Wahlerfolg der Salzburger KPÖ. Die KPÖ habe gezeigt, dass sie kein regionales Phänom sei, so Hofer. "Die Demarkationslinie ist mittlerweile nicht mehr zwischen rechts und links, sondern oben und unten. Und viele Menschen fühlen sich derzeit unten verortet", sagte Hofer. Während andere kleine Parteien wie die Grünen oder NEOS mit ihren klassischen Themen, Klimaschutz beziehungsweise Bildung punkten würden, seien die Wahlmotive für die Wähler der KPÖ deutlich breiter gewesen, so Hajek.