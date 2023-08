FPÖ sieht Preisverfall bei Bauern und kündigt Aktionstag an

Die FPÖ hat die Landwirtschaftspolitik der Bundesregierung stark kritisiert. "Während die Bauern immer weniger für ihre Produkte bekommen , werden die Konsumenten im Geschäft fleißig abkassiert", sagte Landwirtschaftssprecher Peter Schmiedlechner am Montag bei einer Pressekonferenz. Die Bundesregierung schaue "tatenlos zu", die Bilanz der österreichischen Landwirtschaftspolitik sei "erschreckend". Die Freiheitlichen veranstalten deshalb am Dienstag einen "Aktionstag".

Dort wolle man die "vielfältigen Probleme in der Landwirtschaft aufzeigen" und die "Politik wachrütteln". Dazu zähle etwa der Preisverfall bei Getreide, Milch und Fleisch, der Green Deal und die Gemeinsame Agrarpolitik (GAP) der Europäischen Union mit den Verordnungen zu Nitraten, Arzneimitteln, Pflanzenschutz und Renaturierung. Die ÖVP habe all dem zugestimmt und würde die Bauern nun "an der Nase herumführen", indem sie Teile des Green Deals wieder in Frage stelle. Der "Bauern-Aktionstag" der Blauen findet am morgigen Dienstag vor dem Landwirtschaftsministerium statt.