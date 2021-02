FPÖ-Schnedlitz will regieren, aber nicht mit Kurz

FPÖ-Generalsekretär Michael Schnedlitz würde gerne wieder mitregieren - eine Koalition mit dem einstigen Partner Sebastian Kurz (ÖVP) schließt er im APA-Interview aber "absolut" aus. Eine Hofburg-Kandidatur von FPÖ-Chef Norbert Hofer fände Schnedlitz gut: "Die Partei steht hinter ihm, egal, wie er sich entscheidet." Die Teilnehmer der Corona-Demos verteidigt er: Wenn Gottfried Küssel mit der U-Bahn mitfahre, könne man nicht allen Fahrgästen unterstellen, rechtsextrem zu sein.

"Ich denke, dass er definitiv die Wahl gewinnen würde", meinte Schnedlitz auf ein etwaiges erneutes Antreten Hofers angesprochen. Diese Entscheidung liege aber in Hofers "höchstpersönlichem Lebensbereich", deshalb wolle er keine Ratschläge geben. Nur so viel: "Ich würd' ihn wählen." Der amtierende Bundespräsident Alexander Van der Bellen habe, vor allem was die "Verletzung der Grundrechte" in der Corona-Krise betrifft, "völlig versagt", befand Schnedlitz. So wäre es etwa bei den Demo-Untersagungen die Pflicht eines Bundespräsidenten, "einzugreifen, anstatt so laut zu schweigen". Gefragt, wer dann statt Hofer Parteichef werden sollte, wiegelte Schnedlitz ab: So weit sei man noch lange nicht, überhaupt sei es "nicht ausgeschlossen", dass Hofer trotzdem Parteichef bleibt.